1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada, 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Olay 26 Temmuz akşamı, Yakaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeleri birbirine yakın iki aile arasında bahçe sulamada kullanılan su tankının vanasının kapatılması üzerine tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kişi veya kişilerce tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Nur Şemin (27), E.A. (38), A.Y. (32), H.C. (41), M.E.B. (34) ve K.A. (64) isimli kadın ambulanslara alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile jandarma sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Nur Şemin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Şemin’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, jandarma ekipleri olaya karıştığı ileri sürülen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından, 11 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 şüpheli de tutuklandı.
KAVGAYI AYIRMAK İSTEMİŞ
Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Mehmet Nur Şemin'in, tartışmanın büyümesi sonucu birbirine saldıran aileleri ayırmaya çalıştığı sırada, boynuna isabet eden kurşun ile yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şemin, 27 Temmuz'da Aliağa Merkez Caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa mezarlığına defnedildi.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü