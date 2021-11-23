1 kişinin öldüğü kazada 3 sürücüye tutuklama
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan 3 sürücü tutuklandı.
Ereğli-Zonguldak kara yolunda dün meydana gelen kazanın ardından sürücüler M.A. ve E.Ö. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan R.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 sürücü, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan tutuklandı.
E.Ö. idaresindeki 67 SH 091 plakalı hafif ticari araç, Erdemyuva mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yolda durmuş, aynı yönde 34 GH 0266 plakalı otomobiliyle seyreden R.Y. de bu araca çarpmamak için durarak yanındaki Fatih K. (23) ile araçtan inmişti.
Bu sırada arkadan gelen M.A idaresindeki 34 FY 3785 plakalı otomobil, R.Y. ve Fatih K. ile 34 GH 0266 plakalı araca çarpmış, yola savrulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli'deki özel hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralılardan Fatih K, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücüler M.A. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.
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