1 Mart Tezkeresi’ne ‘ret’ oyu veren milletvekilleri bir araya geldi

03 Mart 2022 Perşembe, 04:00

ABD’nin Türkiye toprakları üzerinden 60 bin kişilik ordu ile Irak’a girmesine olanak veren tezkerenin Meclis’te reddedilmesi yönünde oy kullanan CHP milletvekilleri önceki gün bir araya geldi.

Tezkere oylamasının yapıldığı 1 Mart 2003’te milletvekili olan yaklaşık 50 kişi, Ankara Büyük Anadolu Kulübü’nde buluştu. Toplantının açılışında konuşan Büyük Anadolu Kulübü Genel Sekreteri de olan eski CHP Milletvekili Zekeriya Akınca, tezkere tartışmalarının sürdüğü ortamı, tezkerenin reddine ilişkin çalışmaları anlattı. CHP’nin kuruluş felsefesi, temel değerleri, ilkeleri, tarihsel misyonu ve rotasına sadık kalarak tezkereye karşı çıktıklarını anlatan Akıncı, “Partimizin yüzyıldır sürdürdüğü mücadelenin o dönemki neferleri olarak onurlu duruşumuzla övünmek hakkımızdır” dedi.

"İŞGALİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Akıncı, kendilerine doğru yolu gösteren ve 6 ok olarak tanımlanan CHP’nin temel ilkelerine bilinçle ve inançla sahip çıktıklarını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ömrü cephede geçmiş büyük önder Atatürk’ün ‘Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir’ sözünü hiç unutmadığımız için barışsever olduk. 1 Mart mücadelesini verirken hem bunları hem de ‘Büyük devletlerle ilişki kuranlar bir ayıyla yatağa girdiklerini bilmeli ve uyurken bile gözleri açık olmalı’ diyen İsmet Paşa’nın büyük öngörüsüyle hareket ettik. Meclis zemininde süren bir siyasi mücadele ile ülke topraklarımızın önemli bir bölümünün işgali anlamına geleceğini bildiğimiz bir yayılmacı girişimi durdurduk. Ülkemizi bir savaşın coğrafyası, cephesi yapmadık. Ne zaman çıkacağı belli olmayan 62 bin Amerikan askerinin tankıyla, topuyla, uçağıyla, gemisiyle ülkemiz topraklarını işgal etmesinin önüne geçtik.”