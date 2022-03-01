CHP’nin onur anıtı 1 Mart Tezkeresi - Mustafa ÖZYÜREK

01 Mart 2022 Salı

19 yıl önce, 1 Mart 2003 tarihinde AKP Hükümeti, ABD’nin Irak’a saldırmak için Türkiye coğrafyasını üs olarak kullanmasına izin veren bir tezkereyi TBMM’ne sunmuştu. Tezkerede 60 bin Amerikan askerinin, 255 savaş uçağının, 60 helikopterin topraklarımıza konuşlanmasına izin isteniyordu.

Tezkerenin hazırlanmasından önce, Abdullah Gül başkanlığında yeni kurulan AKP hükümeti, ABD ile uzun müzakereler yapmıştı.

Türkiye’den istediği sözleri alan ABD, İskenderun Limanı’na gemilerle asker çıkarmış; Mardin, Hakkâri ve Van’da depolar kiralamış, bazı koyları çıkarma yapmak üzere düzenlemiş, İskenderun Limanı’na hangi silahların boşaltıldığını görmek için limana girmek isteyen CHP milletvekillerine ABD askeri izin vermemişti.

Ancak, verilen sözlere, AKP’nin TBMM’de 363 oyla temsil edilmesine güvenen ABD, tezkerenin kabulünü beklemeden harekete geçmişti. Tezkere öncesi Türk kamuoyu barış isteyenlerle ABD yanlıları olarak bölünmüştü. AKP ve yandaşları, ABD’den yana konumlanırken, CHP’nin öncülüğündeki barış yanlıları ise ABD’nin savaş açmasında üst olmanın “kirli savaşa” katılmak olacağını savunuyorlardı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığındaki MGK net bir destek kararı açıklamayıp konuyu TBMM’ye bırakıyordu.

1 Mart 2003’ün tarihi bir gün olacağı anlaşılıyordu. AKP görüşmelerin gizli olmasını istiyordu. CHP, halk bilgilensin, toplantı açık olsun diyordu.

CHP Genel Sekreteri Önder Sav, oturumu yöneten Meclis Başkanı Bülent Arınç’tan usul hakkında söz istedi. Arınç’ın usul görüşmesine müsaade etmesi CHP’nin görüşlerinin oturum kapanmadan kamuoyu ile paylaşılmasına fırsat verdi. Önder Sav’ın etkili konuşmasında “Amerikan gemileri ve askerleri için geldikleri gibi giderler”, “Amerika’dan değil Allah’tan korkun” ifadeleri hafızalara yer etti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Emperyalist bir devletin komşu bir ülkeye saldırmasına destek olmak, TBMM’ye yakışmaz” şeklinde etkili bir konuşma yaptı.

TUTANAKLAR YAYIMLANMIYOR

Yapılan kapalı oylamada 533 katılım, 264 kabul, 250 ret, 19 çekimser oy kullanıldı. Anayasanın öngördüğü 267 salt çoğunluğa ulaşılmadığı için kabul edilmemiş oldu. Oylama sonucu açıklanınca, kabul oylarının, hayır oylarından fazla olması nedeniyle AKP’liler coşku ile alkışladılar.

CHP Grup Başkanvekili olarak anayasanın 267.maddesine göre tezkerenin kabul edilmediğini söyleyerek itiraz ettim. Meclis Başkanı Arınç oturuma ara vererek, beni ve AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz’u odasına davet etti. Benim itirazımı dinledikten ve anayasanın ilgili maddesini inceledikten sonra “Özyürek haklı, tezkere kabul edilmedi” diye kararını bildirdi. AKP’lilerde hüzün, CHP’lilerde coşku vardı. Meclis’te TBMM’de, 1 Mart’taki gizli oturumdaki konuşmaları ve kimlerin nasıl oy kullandığının bilinmesini istemeyen AKP, aradan 19 yıl geçmesine rağmen, tutanakların açıklanmasını engelliyor. Oysa gizlilik süresi 10 yıl.

ABD TEPKİLİ

Beklemediği sonuca şaşıran ve tepki gösteren ABD, tezkere çıkmayınca güneyden Irak’a girdi. 1.5 milyondan fazla sivilin ölümüne, milyonlarca kadının dul ve çocukların yetim kalmasına sebep oldu.

1 Mart’ta inanarak tezkereye hayır demiş bir milletvekili olarak, Amerika’nın Emperyalist savaşına ortak olmaktan, milyonlarca masum insanın ölümüne yol açan savaşa Türkiye’nin karışmasını önlemekten onur duyuyorum.

MUSTAFA ÖZYÜREK

ESKİ CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ