1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, 1 Mayıs 2026 resmi tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye'de 2009 yılında çıkarılan yasa ile resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında da resmi tatiller arasında bulunuyor.
1 MAYIS 2026 YILINDA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Mayıs 2026, Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tarih, kısa süreli tatil planı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat haline gelebilir.
1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
Resmi tatil kapsamında;
- Okullar kapalı olacak.
- Valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar gibi kamu kurumları kapalı olacak.
- Bankalar ve borsa işlem yapmayacak.
- Resmi işlemler gerçekleştirilemeyecek ve EFT/havale işlemleri ilk iş gününe sarkabilecek.
- Hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. Ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.