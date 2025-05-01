Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:25

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:25

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, 1 Mayıs kapalı yollar ne zaman açılacak? 1 Mayıs kapalı metro, metrobüs açıldı mı, ne zaman açılacak?

1 MAYIS KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mayıs Perşembe günü alınan tedbirler doğrultusunda Fatih, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Kartal gibi ilçelerde bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu yolların yerine sürücüler alternatif yolları kullandı. İstanbul Valiliği sabah saat 05.00’ten itibaren kapalı olan yolların açılacağı saate ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

METRO HATLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İETT’den yapılan açıklamada “ M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Vezneciler-İstanbul Üniversitesi, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

- M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattımızda Yıldız-Kağıthane,

- T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Kabataş-Topkapı,

- T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımızda Eminönü-Cibali arasında sefer yapılamayacaktır.

- F1 Kabataş-Taksim füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Ayrıca, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın Kadıköy istasyonunun 4 no’lu çıkışı yolcu giriş çıkışına kapatılacaktır.”

Kapalı metro, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin tekrar başlayacağı saate ilişkin bir açıklama gelmedi.