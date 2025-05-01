Cem Yiğit Üzümoğlu, Burcu Biricik, Emel Sayın... Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları: 'Emeğe ve alın terine saygıyla...'
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da tüm engellemelere rağmen meydanlarda ve sosyal medyada yankı buldu; sanatçılar emekçilerin bayramını anlamlı mesajlarla kutladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sınıfının onurlu mücadelesinin simgesi olarak bu yıl da tüm engellemelere rağmen kutlanmaya çalışılıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar meydanlarda emekçinin sesi olmaya çalıştığı bugün, sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.
Ünlü isimler de emekçilerin bayramını kutlamayı ihmal etmedi.
İşte sanatçılardan 1 Mayıs paylaşımları...
CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU
BURCU BİRİCİK
CEYDA KASABALI
BERİL POZAM
PERİHAN SAVAŞ
KEREM ALIŞIK
EMEL SAYIN
MAHSUN KIRMIZIGÜL
SUNAY AKIN
Etiketler: #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü #ünlü
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