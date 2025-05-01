Cem Yiğit Üzümoğlu, Burcu Biricik, Emel Sayın... Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları: 'Emeğe ve alın terine saygıyla...'

Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:09

Güncelleme: 01.05.2025 - 12:20

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sınıfının onurlu mücadelesinin simgesi olarak bu yıl da tüm engellemelere rağmen kutlanmaya çalışılıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar meydanlarda emekçinin sesi olmaya çalıştığı bugün, sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

Ünlü isimler de emekçilerin bayramını kutlamayı ihmal etmedi.

İşte sanatçılardan 1 Mayıs paylaşımları...



CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU

BURCU BİRİCİK





CEYDA KASABALI





BERİL POZAM





PERİHAN SAVAŞ





KEREM ALIŞIK





EMEL SAYIN

MAHSUN KIRMIZIGÜL







SUNAY AKIN



