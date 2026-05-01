1 Mayıs öncesi ev baskınları: 14 kişi tutuklandı

1 Mayıs öncesinde İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanlara ilişkin adli süreçte ilk kararlar çıktı. 27 Nisan’da Kazancı Yokuşu’ndaki anmanın ardından ve devamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 47 kişiden bir kısmı hakim karşısına çıkarıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 27 Nisan’daki gözaltılarla birlikte 28 Nisan sabaha karşı 62 adrese düzenlenen baskınlarda gözaltına alınanların dosyaları birleştirildi ve toplam sayı 47’ye ulaştı.
Gözaltına alınanlardan 23 kişi sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 9 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
Aynı operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve gün içinde adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.
Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu belirtildi.