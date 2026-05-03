1 Mayıs'ta çocuk işçi ölümü: MESEM'li Mahir yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında bir pastanede çalışan 16 yaşındaki Mahir Buğra K., elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Pastane sahibi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşanan ölüm, çocuk emeği ve iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Cumhuriyet’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Sekreteri Hizam Hasırcı, “16 yaşındaki bir evladımızı, mesleki eğitim adı altında güvencesizliğe ve denetimsizliğe kurban verdik. Bu talihsiz kaza değil, göz göre göre gelen sistemli bir ihmalkârlıktır” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki altyapı sorunlarına da dikkat çeken Hasırcı, “Musluklardan akmayan sular, sürekli kesilen elektrikler ve çukurdan geçilmeyen yollar ortadayken her gün bir hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Bu koşullarda bir öğrencinin en temel iş güvenliği önlemlerinden yoksun bırakılması kabul edilemez” dedi.

MESEM uygulamasını eleştiren Hasırcı, “Özellikle yoksul ailelerin çocuklarını ucuz iş gücü olarak çarkların arasına atan bu sistemin ve iş yerlerindeki başıboşluğun derhal sorgulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, 2025 ‘te MESEM kapsamında çalışırken hayatını kaybeden altı çocuk tespit edildi. 2023 Eylül’ünden bu yana bu sayı en az 18’e ulaştı. İSİG Meclisi, yüz binlerce çocuğun haftanın dört ya da beş günü işyerlerinde 10-12 saat çalıştırıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise yaklaşık 2 milyon çocuk mesleki eğitim adı altında işçileştirme sürecinin içinde yer alıyor.