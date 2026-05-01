1 Mayıs'ta iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan MESEM öğrencisi hayatını kaybetti

1.05.2026 22:27:00
Hatay’ın İskenderun ilçesinde staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Mahir Buğra K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nde pastanede stajyerlik yapan İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mahir Buğra K, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahir Buğra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

 

 

