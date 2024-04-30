Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:27

1 Mayıs resmi tatili nedeniyle bankaların yarın açık mı yoksa kapalı mı olacağı yurttaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalarda yarın özel işlerini halletmek isteyen yurttaşların merak ettiği konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?





1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek. Buna göre; 1 Mayıs'ta (yarın) bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.