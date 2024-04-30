Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:33

Bu yıl kamuda çalışan vatandaşlar 1 Mayıs tarihinde tatil yapacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok kurum resmi tatil nedeniyle çalışmayacak. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'ta hastaneler kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla eczanelerde kapalı olacak. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.