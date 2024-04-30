1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle resmi tatil yapmaya başlayacak olan vatandaşlar bir yandan da hastaneler ve eczanelerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:33
1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
Abone Ol google-news

Bu yıl kamuda çalışan vatandaşlar 1 Mayıs tarihinde tatil yapacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok kurum resmi tatil nedeniyle çalışmayacak. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'ta hastaneler kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla eczanelerde kapalı olacak. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü haberleri Hastane haberleri eczane haberleri

İlgili Haberler

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?
1 Mayıs'ta yollar kapalı mı? İstanbul'da 1 Mayıs Çarşamba hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda alternatif güzergahlar...

1 Mayıs'ta yollar kapalı mı? İstanbul'da 1 Mayıs Çarşamba hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda alternatif güzergahlar...
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar...

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?

İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?
Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…
Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti

Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti
Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…
CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!

CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması

Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’