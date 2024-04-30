1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle resmi tatil yapmaya başlayacak olan vatandaşlar bir yandan da hastaneler ve eczanelerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
Bu yıl kamuda çalışan vatandaşlar 1 Mayıs tarihinde tatil yapacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok kurum resmi tatil nedeniyle çalışmayacak. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'ta hastaneler kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.
1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla eczanelerde kapalı olacak. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.
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