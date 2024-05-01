1 Mayıs’ta ilk gözaltı!

1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 08:38
1 Mayıs’ta ilk gözaltı!
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AKP’nin İstanbul ablukası sürerken, sendikalar ve siyasi partiler Saraçhane’de toplanmaya devam ediyor.

Öte yandan, 1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu haber şu şekilde duyuruldu:

“İşçi sınıfının tarihsel kalesini yasaklarla bizden koparabileceğini sananlara cevabımızı Taksim'den verdik.  

KYK yurtlarında fabrikalarda öldürülen gençler için yürüyen 3'ü @komitelerlise'den toplam 18 yoldaşımız gözaltına alındı.”


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