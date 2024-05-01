1 Mayıs’ta ilk gözaltı!

AKP’nin İstanbul ablukası sürerken, sendikalar ve siyasi partiler Saraçhane’de toplanmaya devam ediyor.

Öte yandan, 1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu haber şu şekilde duyuruldu:

“İşçi sınıfının tarihsel kalesini yasaklarla bizden koparabileceğini sananlara cevabımızı Taksim'den verdik.

KYK yurtlarında fabrikalarda öldürülen gençler için yürüyen 3'ü @komitelerlise'den toplam 18 yoldaşımız gözaltına alındı.”

Bu düzenin üstüne üstüne!



İşçi sınıfının tarihsel kalesini yasaklarla bizden koparabileceğini sananlara cevabımızı Taksim'den verdik.



KYK yurtlarında fabrikalarda öldürülen gençler için yürüyen 3'ü @komitelerlise'den toplam 18 yoldaşımız gözaltına alındı. #1MAYIS pic.twitter.com/VxqsLvNWiL