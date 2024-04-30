Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs ve Taksim mesajı: 'Partimizle beraber omuz omuza...'

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajında Taksim'de yapılmak istenen kutlamalara katılım çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 23:07
Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs ve Taksim mesajı: 'Partimizle beraber omuz omuza...'
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında partisinin Taksim kararı için destek verdi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında emekçileri Taksim'de CHP'nin de katılacağını açıkladığı kutlamalara katılım çağrısında bulundu.

"BİR TARAFTA..."

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bir tarafta halkın parasıyla kurulan saray sofraları, diğer tarafta yoksul halk… 

Bir tarafta ıstakozlar, diğer tarafta ekmek kuyruğunda milyonlar…

Bir tarafta lüks ve şatafat, diğer tarafta yoksulluk…

Dostlar; 

1 Mayıs demek çocuklarını besleyemediği için intihar eden anneyi anlamak ve alnının teri ile insanca yaşayabilmek için çalışan milyonlarca emekçinin hak mücadelesi demektir…

Bütün emekçi kardeşlerimizin  #1MayısEmekveDayanışmaGünü’nü kutluyor, onurlu mücadelelerini yürekten destekliyor; Partimiz ile beraber omuz omuza 1 Mayıs’ta Taksim’de olmalarını diliyorum. 

Yaşasın #1Mayıs! 

Yaşasın emek mücadelesi…"


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