Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs ve Taksim mesajı: 'Partimizle beraber omuz omuza...'

Yayınlanma: 30.04.2024 - 23:07

Güncelleme: 30.04.2024 - 23:07

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında partisinin Taksim kararı için destek verdi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında emekçileri Taksim'de CHP'nin de katılacağını açıkladığı kutlamalara katılım çağrısında bulundu.

"BİR TARAFTA..."

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bir tarafta halkın parasıyla kurulan saray sofraları, diğer tarafta yoksul halk…

Bir tarafta ıstakozlar, diğer tarafta ekmek kuyruğunda milyonlar…

Bir tarafta lüks ve şatafat, diğer tarafta yoksulluk…

Dostlar;

1 Mayıs demek çocuklarını besleyemediği için intihar eden anneyi anlamak ve alnının teri ile insanca yaşayabilmek için çalışan milyonlarca emekçinin hak mücadelesi demektir…

Bütün emekçi kardeşlerimizin #1MayısEmekveDayanışmaGünü’nü kutluyor, onurlu mücadelelerini yürekten destekliyor; Partimiz ile beraber omuz omuza 1 Mayıs’ta Taksim’de olmalarını diliyorum.

Yaşasın #1Mayıs!

Yaşasın emek mücadelesi…"