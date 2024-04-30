Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs ve Taksim mesajı: 'Partimizle beraber omuz omuza...'
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajında Taksim'de yapılmak istenen kutlamalara katılım çağrısında bulundu.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında partisinin Taksim kararı için destek verdi.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında emekçileri Taksim'de CHP'nin de katılacağını açıkladığı kutlamalara katılım çağrısında bulundu.
"BİR TARAFTA..."
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Bir tarafta halkın parasıyla kurulan saray sofraları, diğer tarafta yoksul halk…
Bir tarafta ıstakozlar, diğer tarafta ekmek kuyruğunda milyonlar…
Bir tarafta lüks ve şatafat, diğer tarafta yoksulluk…
Dostlar;
1 Mayıs demek çocuklarını besleyemediği için intihar eden anneyi anlamak ve alnının teri ile insanca yaşayabilmek için çalışan milyonlarca emekçinin hak mücadelesi demektir…
Bütün emekçi kardeşlerimizin #1MayısEmekveDayanışmaGünü’nü kutluyor, onurlu mücadelelerini yürekten destekliyor; Partimiz ile beraber omuz omuza 1 Mayıs’ta Taksim’de olmalarını diliyorum.
Yaşasın #1Mayıs!
Yaşasın emek mücadelesi…"
Bir tarafta halkın parasıyla kurulan saray sofraları, diğer tarafta yoksul halk…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 30, 2024
Bir tarafta ıstakozlar, diğer tarafta ekmek kuyruğunda milyonlar…
Bir tarafta lüks ve şatafat, diğer tarafta yoksulluk…
Dostlar;
1 Mayıs demek çocuklarını besleyemediği için intihar eden anneyi…
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