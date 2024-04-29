Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:17

Güncelleme: 29.04.2024 - 13:17

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs günü dünyanın dört bir yanında yüz yıldan fazladır Emek ve İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 1 Mayıs'ta Taksim açık mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı?

1 MAYIS'TA TAKSİM AÇIK OLACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını söylemişti. Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim’de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, ifadelerini kullandı. "Taksim Meydanı ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Taksim Meydanı ve çevresi toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek."