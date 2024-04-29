1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:29
1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
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Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 1 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığını merak etti. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

1 MAYISTA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 

1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla borsalar ve banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.


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