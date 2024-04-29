1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 1 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığını merak etti. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...
1 MAYISTA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla borsalar ve banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
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