1 milyar 805 milyon lira değerinde... Ticaret Bakanlığı dev operasyonu duyurdu: Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gümrükler
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, son dönemde gerçekleştirilen
operasyonlarda, Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 1 milyar 805 milyon Türk Lirası
değerinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 48
milyon 622 bin Türk Lirası değerinde 284 bin adet elektronik sigara; İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 15 milyon 701 bin Türk Lirası değerinde yaklaşık
26 kilo uyuşturucu madde; Antalya
Limanı’nda 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde
43 bin 108 metrik ton akaryakıt, cinsi eşya ele geçirildiği kaydedildi.
“KAÇAKÇILIĞA İZİN VERMİYORUZ”
Açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızda
ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yoğun
mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına
çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz" denildi.