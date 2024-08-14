1 milyar dolar dolandırdıkları iddia edilen ekip bir platform daha batırdı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 04:00

Cumhuriyet daha önce birçok yurttaşın “Sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle, “Smart Trade Coin” isimli kripto varlık alım satım platformu üzerinden dolandırıldığını gündeme getirmişti.

Kripto para platformunda saadet zinciriyle yurttaşların 1 milyar dolar dolandırıldığını iddia edilmiş ve bu kapsamda yapılan operasyonda çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Hukuki süreç devam ederken “Smart Trade Coin” isimli oluşumda öne çıkan isimler bu platform kapandıktan sonra “Streakk” isimli başka bir kripto platformu kurdu ve faaliyetlerine bu kapsamda devam etti. Operasyonun ardından bu platformu kullanan birçok yurttaş da söz konusu sistemin çöktüğünü ve bu nedenden dolayı zarar ettiğini öne sürdü.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Ahmet İsmail Karlıkbaşlı isimli bir yurttaş “Smart Trade Coin” isimli platformda zarar ettiğini bunun ardından sistemin yöneticileri arasında yer alan İ.Ç. isimli şahsın kendisine “Abi senin maddi zararın çok, yeni bir sisteme dahil olduk seni de dahil edelim” dediğini ve bu kapsamda “Streakk” isimli başka bir platforma para yatırdığını söyledi.

FİRARİ DE PİYASADA!

Bu platformun da batmasıyla zarar ettiğini aktaran Karlıkbaşı, konuyu yargıya taşıdı. Ayrıca Cumhuriyet’e açıklamada bulunan yurttaşlar firari olduğu öne sürülen İ.Ö’nün başka bir kripto sistemiyle faaliyet lerine devam ettiğini öne sürdü.

