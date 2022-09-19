1 milyarlık 'Turcoin' vurgununda yeni gelişme
Kocaeli’de dijital yerli para üreterek kâr payı vaadiyle yurttaşları 1 milyar TL dolandırdığı iddia edilen Turcoin’in kurucusu Sadun Kaya’nın 5 ay önce 10 milyon TL kefaletle tahliye olmasına karar verilmişti. Geçen günlerde kefaletini veren Kaya, 4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
Kocaeli’de 2018 yılında dijital yerli para Turcoin’i üretme vaadiyle yurttaşlardan yaklaşık 1 milyar TL topladığı ileri sürülen Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikâyet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında, ’Suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlarından dava açılmış ve şüpheliler tutuklanmıştı.
TAHLİYE EDİLDİ
Bir yıl önce görülen duruşmada Muhammed Satıroğlu’nun 500 bin TL kefaletle tahliyesine, Sadun Kaya’nın da tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
5 ay önce görülen son duruşmada ise 4 yıldır tutuklu bulunan Sadun Kaya’nın da 10 milyon kefaletle tahliyesine karar verildi. Aylardır kefaletini ödemeyen Kaya’nın geçen gün kefaletini ödeyerek, 4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
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