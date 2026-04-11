1 milyon 392 bin nüfusu olan Samsun’da 318 bin 433 emekli yurttaş var: Geçim kaynağı emekli maaşı

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çekerek market etiketlerinden fatura zarflarına kadar her alanda hissedilen enflasyonun artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini söyledi. Özdağ, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ve nisan ayı itibarıyla halkın üzerine çöken yeni zam dalgasını çarpıcı verilerle kamuoyuyla paylaştı.

Samsun özelinde 318 bin 433 emeklinin yaşadığını ve her üç haneden birinin geçim kaynağının emekli maaşı olduğunu hatırlatan Mehmet Özdağ, bu yoksulluğun bir “kötü yönetim” tercihi olduğunu savundu. Özdağ, 6 Şubat depremindeki ihmalleri, 88 milyar liralık deprem vergisinin akıbetini ve imar aflarının yarattığı tahribatı hatırlatarak kriz anında halkı sahipsiz bırakan anlayışın enflasyon krizinde de sadece şirketleri kayırdığını ifade etti.

CHP’nin çözüm önerilerini sıralayan Özdağ, temel gıdada KDV’nin sıfırlanması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve enerji fiyatlandırmasında düşük gelirliyi koruyan “sosyal tarife” gibi somut adımların derhal atılması gerektiğini vurguladı.