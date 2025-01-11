'1 Milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.01.2025 - 20:25

Güncelleme: 11.01.2025 - 20:25

Sosyal medya fenomeni '1 Milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in tanınmış siması 1 Milyon Mehmet veya 1 Milyoncu Mehmet yani gerçek ismiyle Mehmet Bucak, 11 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

56 yaşındaki Bucak, Yenişehir ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Bucak'ın cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Bucak'ın ölümü, özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

'ERDOĞAN'A HAKARET'TEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medyadaki tavırlarıyla sevilen isim, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yüzde 80 engelli olduğu bilinen Bucak, kendisine sorulan "Seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan’a oy vereceği cevabını verirken; bunun sebebini de Erdoğan’ın 'diktatör' olması olarak gösterdi.

DEVA PARTİLİ EKMEN’DAN TAZİYE MESAJI

Birçok takipçisi ve hayranı, onun videoları ve yaşamını anmak için taziye mesajları paylaştı.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen de Bucak için taziye mesajı yayımlayarak, "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

MERSİNLİ MEHMET BUCAK KİMDİR?

Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin'de doğdu. Hayatını kaportacılık yaparak sürdüren Bucak, zamanla sosyal medyada "1 Milyon Mehmet" veya "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınmaya başladı.

İnsanlardan eski parayla 1 milyon istemesi, onun halk arasında bu lakabı almasına sebep oldu. Mersin çarşısının renkli simalarından biri olarak bilinen Bucak, özellikle YouTube ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen oldu.