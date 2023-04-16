Erdoğan'a 'diktatör' demişti... '1 milyon Mehmet' gözaltına alındı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:31

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:48

Mersin’de yaşayan ve yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte bir fenomen haline gelen Mehmet Bucak gözaltına alındı.

Kamuoyunda “1 Milyon Mehmet” adıyla tanınan ve yüzde 80 engelli olduğu bilinen Bucak, kendisine sorulan "Seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan’a oy vereceği cevabını verirken; bunun sebebini de Erdoğan’ın 'diktatör' olması olarak gösterdi.

Bu ifadesinden dolayı Mehmet Bucak’ın gözaltına alındığı ifade edildi.

"YOK ARTIK! MEHMET AĞABEY GÖZALTINA ALINDI"

Bu duruma tepki gösteren Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel Mehmet Bucak’ın yakınlarından birinin çektiği açıklama videosunu paylaştı.

Ağırel tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yok artık… Mersin halkı Mehmet ağabeyi tanır,sever. Garibandır. Mehmet ağabeyin Yüzde 80 engeli var. Kendisine 'TV Kent' mikrofon uzatıp 'Seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye bir soru sormuş. Mehmet ağabey verdiği cevap nedeni ile sabah evinden gözaltına alınmış."