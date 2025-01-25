1 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak malzeme' ele geçirildi: 1 gözaltı
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 250 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Oğuzeli ilçesinde bir şahsa ait iş yerine operasyon düzenledi.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 250 BİN TL
Operasyonda, S.A. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan 50 adet cep telefonu, 22 adet akıllı kol saati, 37 adet kablosuz kulaklık ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli S.A. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Etiketler: #kaçak #Kaçakçılık #Kaçakçı
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