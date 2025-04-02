1 milyon TL değerindeki 6 ton çilek yüklü TIR alev aldı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 08:26

Güncelleme: 02.04.2025 - 08:32

Beykoz Marmara Otoyolu Bozhane mevkiinde, Edirne istikametine seyir halinde olan bir TIR’da yangın çıktı. Aracın lastiklerinden yükselen alevleri fark eden şoför, TIR’ı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek kasaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma trafik ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen 6 ton çilek, ahşap kasalarının tutuşmasıyla yola saçıldı. Yangın nedeniyle otoyolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.