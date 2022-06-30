1 milyon TL'ye yakın vurgun iddiası üzerine 354 dairelik siteye kayyum atandı

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:29

Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan 354 daireli Kızıltoprak'ta bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında sitenin gelirlerinde denetim yapan denetçiler, ödenmesi gereken 827 bin TL borcun olduğunu, ve kasada da 117 bin TL’nin olmadığını fark etti. Bunun üzerine site sakinleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Borçları ödeyip sorunu çözmek üzere emekli polis Ferruz Mutlucan ve Levent Bayraşa siteye kayyum olarak atandı.

Ağırlıklı olarak emekli askerlerin yaşadığı sitede kayyum olarak borçları kapatmak üzere göreve gelen yeni yönetim ve mağdur site sakinlerinin Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na başvurusu üzerine dava açıldı. Olayla ilgili davanın duruşması, 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hesaplarla ilgili kayıtlar ve usulsüzlüğün belgeleri, inceleme için bilirkişiye gönderildi. Kayyum olarak atanan 2 kişi tekrar site sakinlerinden para toplayarak biriken borçları ödedi.

“827 BİN TL BORÇ OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Siteye kayyum olarak atanan Ferruz Mutlucan, 2020 yılında sitenin denetçilerinin denetleme yaptığını, kasada olması gereken 117 bin TL’nin orada olmadığını gördüğünü belirtti. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunulduğunu aktaran Mutlucan, "Şikâyet üzerine savcılık olaya el koyuyor. Mahkeme sureci şu anda devam ediyor. Mahkeme tarafından ben kayyum atandım. Kayyum atandıktan sonra hesaplara baktığım zaman 827 bin TL borç olduğunu gördüm. Ben bu borçları ödedim. 322 bin TL doğal gaz borcu, 100 bin TL asansör borcu, 120 bin TL SGK’ya çalışanların prim borçları, 100 bin TL çatı borcu vardı. Şahıslar 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyorlar. Artık mahkeme sonucu neyi gösteriyor. Rakam mahkeme sonrasında netleşecek" dedi.

“ÖDEDİĞİMİZ PARANIN BORCUNU ÖDEDİK”

Site sakini Emre Arman ise yaşananlara isyan ederek, “Uzun zamandır sitede oturuyorum. Düzenli olarak aidatını ödeyen insanlarız. Bizim tek merakımız, bu paralar nereye gitti, nereye harcandı. İşler hukuk surecinde. Yargı bunun hesabını mutlaka soracak. Ödediğimiz parayı biz hane başı olarak 2 bin 100 TL olarak bir daha ödedik. Az bir para değil. Ödediğimiz paranın borcunu ödedik. Site bakımsızlıktan ölüyor. Bu site daha güzel hale gelebilirdi. Bir an önce sitemiz kaliteli haline kavuşsun. Sitemizin denetçileri hesapları kontrol ederken durumun farkına varıyorlar. Daha sonra kayyum atandı. Doğal gaz borcu ödenmemiş. Güvence bedelimiz de yanmış” diye konuştu.