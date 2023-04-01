1 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi. Lodos bugün saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.
Çarşamba günü ise İstanbul'da ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığı 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan Cumartesi günü için İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Batman ve Siirt çevreleri ile ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nu doğusu ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Meteoroloji'nin hava tahminine göre İstanbul'da pazar gününden itibaren yağmurlu hava hakim olacak, hava sıcaklığı mevsim normalleriden 4-6 derece daha yüksek olacak.
Pazar gününden itibaren sağanak yağış, salı günü ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
5 Nisan Çarşamba günü Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 17-18 derece arasında görülen hava sıcaklığı ani bir düşüş yaşayarak 8 dereceleri görecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı, gece saatlerinde Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
BOLU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genellikle parçalı, Orta Karadeniz bölümünün yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Genellikle parçalı, güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
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