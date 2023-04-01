1 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:07

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.

Çarşamba günü ise İstanbul'da ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığı 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan Cumartesi günü için İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Batman ve Siirt çevreleri ile ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nu doğusu ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji'nin hava tahminine göre İstanbul'da pazar gününden itibaren yağmurlu hava hakim olacak, hava sıcaklığı mevsim normalleriden 4-6 derece daha yüksek olacak.

Pazar gününden itibaren sağanak yağış, salı günü ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

5 Nisan Çarşamba günü Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 17-18 derece arasında görülen hava sıcaklığı ani bir düşüş yaşayarak 8 dereceleri görecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı, gece saatlerinde Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genellikle parçalı, Orta Karadeniz bölümünün yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Genellikle parçalı, güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu