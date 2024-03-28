1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçim sonrası kimler tatil yapacak?

31 Mart Pazar günü seçimlerde oy kullanılacak sandıkların okullara kurulacak olması ve oy sayma işlemlerinin yapılacak olması nedeniyle 1 Nisan tarihi ile ilgili tatil araştırmalar başladı. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçim sonrası kimler tatil yapacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:54
1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçim sonrası kimler tatil yapacak?
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Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçim sonrası kimler tatil yapacak?

OKULLAR  1 NİSAN TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SANDIK GÖREVLİLERİ 1 NİSAN'DA İZİNLİ OLACAK MI?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi idari izinli olacak.


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