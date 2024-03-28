Yargıtay Başkanlığı seçiminden bugün de sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin bugün yapılan iki turundan da sonuç alınamadı. Seçimlere daha sonra belirlenecek bir tarihte devam edilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:23
Yargıtay Başkanlığı seçiminden bugün de sonuç çıkmadı
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Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerde 10’uncu tur oylama geride kaldı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime 11’inci tur oylamayla devam edildi. 

10. tur oylamada da sonuç alınmaması nedeniyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün yeniden adaylık başvurusu yapmasıyla 11’inci turda aday sayısı yeniden 3’e çıktı.

Yargıtay Başkanlığı seçimindeki kriz 10. turda da aşılamadı. Yeni adaylar ile yeniden başlanacak seçim ileri bir tarihe bırakılırken, takvimi henüz belli olmadı. 



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