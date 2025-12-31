Resmi tatil uygulamaları nedeniyle noter hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşlar, hem şubelerin durumu hem de nöbetçi noter uygulaması hakkında bilgi arıyor. Peki, 1 ocak noterler açık mı? Yılbaşında noterler çalışıyor mu?

1 OCAK PERŞEMBE NOTERLER AÇIK MI?

Yılbaşı günü 1 Ocak 2026 tarihinde noterler tamamen kapalıdır. Türkiye’de 1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmî tatil olarak kabul edilir ve bu nedenle kamu kurumları, noterlikler ve banka şubeleri bu tarihte hizmet vermez.