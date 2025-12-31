Cumhuriyet Gazetesi Logo
1 ocak noterler açık mı? Yılbaşında noterler çalışıyor mu?

1 ocak noterler açık mı? Yılbaşında noterler çalışıyor mu?

31.12.2025 22:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
1 ocak noterler açık mı? Yılbaşında noterler çalışıyor mu?

1 Ocak noterler açık mı sorusu, yılbaşı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 1 ocak noterler açık mı? Yılbaşında noterler çalışıyor mu?

Resmi tatil uygulamaları nedeniyle noter hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşlar, hem şubelerin durumu hem de nöbetçi noter uygulaması hakkında bilgi arıyor. Peki, 1 ocak noterler açık mı? Yılbaşında noterler çalışıyor mu?

Image

1 OCAK PERŞEMBE NOTERLER AÇIK MI?

Yılbaşı günü 1 Ocak 2026 tarihinde noterler tamamen kapalıdır. Türkiye’de 1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmî tatil olarak kabul edilir ve bu nedenle kamu kurumları, noterlikler ve banka şubeleri bu tarihte hizmet vermez.

İlgili Konular: #noter #yılbaşı #1 Ocak #noterler açık mı