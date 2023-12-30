1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yeni yıl heyecanını yaşayan milyonlarca yurttaş, resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:45
1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?
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31 Aralık Pazar günü yılbaşı eğlenceleri için tatil planları yapan yurttaşlar, 1 Ocak tarihinin resmi tatil lup olmadığını araştırıyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.


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