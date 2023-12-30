1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?
Yeni yıl heyecanını yaşayan milyonlarca yurttaş, resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
31 Aralık Pazar günü yılbaşı eğlenceleri için tatil planları yapan yurttaşlar, 1 Ocak tarihinin resmi tatil lup olmadığını araştırıyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.
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