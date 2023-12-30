Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:26

Güncelleme: 30.12.2023 - 11:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma; 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone, Emniyet; 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, Sahil Güvenlik; 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak.

"BÜTÜN BİRİMLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ"

Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."