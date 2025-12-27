31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde metro, otobüs, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı ve sefer saatlerinin saat kaça kadar süreceği İstanbullular tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında metro, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçları yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet verecek.

1 OCAK'TA SEFERLER ARTIRILACAK MI?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilaveten otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer koyulacağı belirtildi.

31 ARALIK GECESİ SON METRO SEFERİ KAÇTA?

31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.