Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:10

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:10

1 Ocak 2025 Çarşamba günü güzellik merkezi, berberler, kuaförler açık mı sorusunun cevabı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Ocak yılbaşı günü kuaförler açık mı? 1 Ocak berberler açık mı?

1 OCAK GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?

1 Ocak yılbaşı günü güzellik merkezleri, resmi tatil olması ve piyasaların kapalı olması dolayısıyla kapalı olmayı tercih edebilmektedir. Ancak yine de bazı güzellik merkezlerinin açık olduğu görülmektedir.

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta berberler genellikle kapalı olmaktadır. Ancak istisnai olarak bazı berberlerin açık olduğu görülebilmektedir.

1 OCAK KUAFÖRLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta kuaförler kapalı olmayı tercih etmektedir. Bazı kuaförlerin ise açık olduğu görülebilmektedir.