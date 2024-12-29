1 Ocak yılbaşı günü kuaförler açık mı? 1 Ocak berberler açık mı?
1 Ocak 2025 yılbaşı Çarşamba gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılının ilk günü de resmi yılbaşı tatili. Peki, 1 Ocak yılbaşı günü kuaförler açık mı? 1 Ocak berberler açık mı?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü güzellik merkezi, berberler, kuaförler açık mı sorusunun cevabı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Ocak yılbaşı günü kuaförler açık mı? 1 Ocak berberler açık mı?
1 OCAK GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?
1 Ocak yılbaşı günü güzellik merkezleri, resmi tatil olması ve piyasaların kapalı olması dolayısıyla kapalı olmayı tercih edebilmektedir. Ancak yine de bazı güzellik merkezlerinin açık olduğu görülmektedir.
1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?
1 Ocak'ta berberler genellikle kapalı olmaktadır. Ancak istisnai olarak bazı berberlerin açık olduğu görülebilmektedir.
1 OCAK KUAFÖRLER AÇIK MI?
1 Ocak'ta kuaförler kapalı olmayı tercih etmektedir. Bazı kuaförlerin ise açık olduğu görülebilmektedir.
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