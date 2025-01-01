1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta sağlık ocakları açık mı?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü ilaç ve çeşitli medikal ihtiyaçlar için eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta sağlık ocakları açık mı?
Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09.00 ve 19.00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta sağlık ocakları açık mı?
ECZANELER 1 OCAK'TA AÇIK MI?
1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacak.
Bu tarihte belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil olacak.
1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarında olduğu gibi eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor.
Etiketler: #eczane #Nöbetçi eczane
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