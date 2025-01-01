Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:38

Güncelleme: 01.01.2025 - 09:38

Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09.00 ve 19.00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta sağlık ocakları açık mı?

ECZANELER 1 OCAK'TA AÇIK MI?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacak.

Bu tarihte belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil olacak.

1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarında olduğu gibi eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor.