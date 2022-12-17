1 öğrencinin öldüğü, şoför ve 18 öğrencinin yaralandığı kazada, servisin muayenesi yokmuş
Zonguldak’ta, 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği şoför ve 18 öğrencinin yaralandığı okul servisi kazasında midibüsün muayenesinin bittiği ve geçen sene bir başka kazaya karıştığı ortaya çıktı.
Kaza, 14 Aralık’ta Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak’ın kullandığı servis midibüsü, kontrolden çıkarak yuvarlandı.
Kazada Büşra Akın (15) hayatını kaybederken, yaralanan şoför ve 18 öğrenci ise hastanede tedaviye alındı. Büşra Akın’ın cenazesi, perşembe günü Şirinköy Çalca Mahallesi’nde toprağa verildi.
Tedavi gören 18 öğrenciden 9'u ise taburcu edildi. Kalp krizi geçirdiği için stent takılan Fikret Bayrak’ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Soruşturma sürerken, midibüsün kazadan 2 hafta önce araç muayene süresinin sona erdiği ortaya çıktı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 34’üncü maddesinde araç muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlara para cezası uygulanması gerektiği belirtildi.
Öte yandan midibüsün yine geçen yıl aralık ayında Göbü Çatalca köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kayarak kaza yaptığı bildirildi. Kazada yaralanan olmazken midibüsün hafif hasar gördüğü ifade edildi.
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BAŞLADI
Kaza yapan midibüs, olay yerinden vinçle kaldırılarak çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Ağır hasarlı olan midibüsün kar lastiğinin bulunduğu görüldü.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti incelemelere başladı. Öğrencilerin ve şoförün ifadelerinin alınmasına ise henüz başlanılmadı.
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