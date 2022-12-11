Canlarını hiçe saydılar: Küçükçekmece'de 'patenli' çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu
İstanbul Küçükçekmece’de patenli üç çocuğun hareket halindeki bir otomobile tutunarak yolculukları görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne giden patenli üç çocuk, önlerinde giden bir otomobile yanaşarak araca tutundu.
Menekşe Sahili yakınlarında akan trafikte otomobile tutunarak patenleri ile giden çocukların tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Zaman zaman bir ellerini havaya kaldırarak çeşitli hareketler de yapan çocukların korkutan yolculuğu başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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