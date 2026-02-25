1 pilot şehit olmuştu... Balıkesir'deki uçak kazasına tanık olan şoför konuştu!

Gebze'den Balıkesir'de kaza yapan TIRı almaya gelen TIR şoförü Mehmet Ebinç (45), 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı anlattı.

Başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, sonradan uçak kazası olduğunu öğrendiğini belirtti. Kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu ve bir anda önüne bütün parçaların serildiğini aktaran Ebinç, "Verilmiş sadakam varmış" dedi.

Beraberinde bir kaç sürücünün daha olduğunu ve durduklarını belirten Ebinç, gece saatlerinden beri bölgede beklediğini ifade etti.

"SONRADAN UÇAK KAZASI OLDUĞUNU ANLADIM"

Dört çocuk babası TIR şoförü Mehmet Ebinç, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç TIR şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kazanın ardından olay yerinden çekilen ilk görüntüler de ortaya çıktı. F-16'nın düştüğü yoldan geçen bir yurttaş, uçağın parçalarının bölgede geniş bir alana yayıldığına dikkat çekiyor.