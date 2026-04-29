1 polis şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti: İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bornova ilçesi Evka-3 sapağı 57. Topçu Tugayı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 45 KB 8376 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve aralarında bir polis ekip aracının da bulunduğu 10 araca çarptı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, TOPLAM 3 CAN KAYBI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, polis ekip aracında görevli polis memuru Serkan Hızlı (34) şehit olurken, aynı araçta bulunan diğer polis memuru ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan tırın sürücüsü ile bir motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Toplamda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı feci olayda, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

FREN İZİNE RASTLANILMADI

Korkunç kazanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olay yerine görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk tespitlerde, kaza mahallinde tırın fren yaptığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi. Trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerindeki teknik incelemeleri devam ederken, tırın taşıdığı yükün aşırı tonajlı olup olmadığına ilişkin de gerekli araştırmaların başlatıldığı bildirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde; hızla ilerleyen tırın önce kendi istikametindeki araçlara şiddetle çarptığı, ardından hızını alamayarak refüjü aştığı ve karşı yönden gelen araçları adeta önüne katarak sürüklediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor.