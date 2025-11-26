1 saat önce park ettiği otomobil alev topuna döndü: Mahalleli panik yaşadı!

Çeliktepe Mahallesi’nde 19 Ekim Pazar günü saat 06.15 sıralarında Furkan İ., evinin bulunduğu sokağa gelerek teyzesi Tülay V.’ye (51) ait otomobili park etti.

Ardından evine çıkan Furkan İ., yaklaşık 1 saat sonra sokaktan gelen sesleri duydu.

Dışarı çıktığında otomobilin alevlere teslim olduğunu gören Furkan İ., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada mahalle sakinleri ise panik yaşadı. Yangının çevreye sıçramasında endişe duyanların ' Bu binayı boşaltmamız lazım', 'Alevler aşağı geliyor' dediği ve otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELEKTRİK KAYNAKLI OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İtfaiye raporunda, aracın tamamen yanması nedeniyle çıkış nedeninin tespit edilemediği, yangının elektrik kaynaklı olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.

Diğer yandan Furkan İ.’nin 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Kasten yaralama', 'Görevli memura mukavemet', 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'Yağma' suçlarından poliste 6 kaydı olduğu, teyzesi Tülay V.’nin ise 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı bulunduğu bilgisi edinildi.