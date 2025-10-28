1 saat yanından ayrıldı: Geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 131 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşamını Antalya’da sürdüren, kalp rahatsızlığı ve şeker gibi kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ankara Barosu’na kayıtlı 72 yaşındaki avukat Enver Kaynak’ı bakıcısı evde bırakarak bir süreliğine dışarı çıktı.

Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen kadın, yaşlı adamı yerde yüz üstü yatar vaziyette buldu. Daha öncede birkaç kez düşerek yaralandığı öğrenilen Enver Kaynak’ın durumunu kontrol eden bakıcısı yaşlı adamın nefes almadığını fark etti.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE ÖLÜ OLARAK BULDU

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adli Tabibin Enver Kaynak’ın ölümünü şüpheli bulması üzerine yaşlı adamın evinde Olay Yeri İnceleme ekibi adreste ve yaşlı adamın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Enver Kaynak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak’ın bakıcısı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.