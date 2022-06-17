1 Temmuz 2022 itibarıyla hangi firmalar e-faturaya geçmek zorunda?

17 Haziran 2022 Cuma, 17:39

2014 yılında 25 milyon TL ve üzeri yıllık cirolu firmalar için başlayan e-fatura zorunluluğunda, 2021 yılında 4 milyon TL’ye geriledi. Bu ücret 2022 yılında da 3 milyon TL’ye düştü. E-Fatura zorunluluğu sadece ciro kriterine bağlı olmaktan çıktı. Herhangi bir ciro limiti olmadan ya da düşük cirolara sahip birçok sektör e-fatura zorunluluğu kapsamına girdi. 2014 yılında alkollü, kolalı ve gazlı içecek sektöründeki üretici ve dağıtıcılarla başlayan benzin istasyonları, sebze meyve halcileri, demir çelik gibi değerli maden üreticileri, ihracatçı ve ithalatçıları, eczaneler, optisyenler gibi tüm SGK ile iş yapan sağlık işletmelerine kadar uzandı.

2022 yılı 1 Temmuz itibarıyla tüm oteller ile cirosu 1 milyon TL’yi geçen tüm oto galericiler, emlakçılar, müteahhitler ve e-ticaretçilerin de e-fatura sektörel zorunluluk kapsamına girdi

1 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE HANGİ FİRMALAR E-FATURAYA GEÇECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu’nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu şartlarında değişiklikler yapıldı. GİB tarafından belirlenen şartlara uyan işletme ve şirketler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-faturaya geçecek:

-2021 yılı cirosu 4 milyon TL ve üzeri olanlar,

-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ciroya sahip olan;

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler,

-Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.