E-fatura nedir, yararları nelerdir? Kimler e-faturaya geçmek zorunda?

08 Haziran 2022 Çarşamba, 18:43

22 Ocak 2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usulü Kanunu tebliği ile e-fatura’ya geçiş şartları değiştirildi. 1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-fatura’ya geçecek?

E-FATURA NEDİR, YARARLARI NELERDİR?

E-fatura her satış işleminden sonra düzenlenen belgenin elektronik ortamda oluşturulmasına verilen isimdir. E-fatura ile faturalarınızı elektronik ortamda düzenleyebilir, iletebilir ve saklayabilirsiniz. Özellikle online satış yapanların tercih ettiği e-faturaya gönüllü olarak da geçebilirsiniz.

2010 yılından beri hayatımızda olan e-faturanın kullanıcılara pek çok faydası var:

-E-fatura kullanımı ile kağıt tüketiminiz azalır. Böylece hem doğa korunur hem de matbaa masrafı azalır.

-Müşterilere faturaları hızlı ulaştırılır ve tahsilat süreci hızlanır

-Kargo masrafı ortadan kalkar

-E-fatura sistemi ile geriye dönük tüm faturalara kolayca ulaşılır

- Arşiv dosyalama külfeti ortadan kalkar.

- Faturanın kaybolma riski olmaz

-Fatura üzerinden düzenlemeler kolayca yapılır

- Muhasebe süreci hızlanır

KİMLER E-FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu’nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu şartlarında değişiklikler yapıldı. GİB tarafından belirlenen şartlara uyan işletme ve şirketler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-faturaya geçecek:

-2021 yılı cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar,

-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ciroya sahip olan;

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler,

-Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.

KİMLER E-ARŞİV FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA?K

Kimler e-arşiv faturaya geçmek zorunda?

-E-fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı şekilde geçenler,

-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ciroya sahip olan;

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler.