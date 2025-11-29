1 ton gıdayı toprağa döktüler: Gerekçesi 'halk sağlığı'

Halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünleri tespit edildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir, ketçaptan gıda malzemeleri toprağa gömülmek imha edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Gürcistan’a ihraç edilecek mandalinalarda zirai ilaç kalıntısı tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürünleri imha yöntemi olarak toprağa gömmesi tepki çekmişti.

Uzmanlar, “Bilim dışı yöntemlerle hem toprağı hem halk sağlığını riske atıyorlar” diyerek uygulamayı eleştirmişti.