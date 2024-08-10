10 Ağustos BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:47

Güncelleme: 10.08.2024 - 17:47

BOLU ilinde 10 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞLER, KARATAŞ, MERKEZ, SAGIRKAYA, YUMRUTAŞ mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, GENTAŞ, ÖNDER CD., SAGIRKAYA MAHALLE YOLU, Uavtede Yok, YABAN SK., YUMRUTAS KÖY YOLU, YUMRUTAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTARLAR, CÜNÜTLER, HATIPLAR, KADIOGLU, KADIOĞLU, KILAVUZLAR, MÜSÜRLER, MÜŞÜRLER mahallelerinde BAYRAKTARLAR MAHALLE YOLU, CÜNÜTLER MAHALLE YOLU, DÜZAĞAÇ CÜNÜTLER, DÜZAĞAÇ KÖY YOLU, DÜZAĞAÇ KÖYÜ, Düzağaç Köyü Klavuzlar mevki, DÜZAĞAÇ KÖYÜ YOLU, HATIPLAR MAHALLE YOLU, HATİPLER YOLU, KADIOGLU MAHALLE YOLU, KILAVUZLAR MAHALLE YOLU, MÜSÜRLER MAHALLE YOLU, MÜŞÜRLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, GÜLİSTAN, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ GÜLİSTAN MAH, BANAZ KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 102., 112., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, HACI IPEKLER, YENI, YENİ mahallelerinde 100. SK., AĞLADI SK., ARDA SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHAR SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., GEREDE-KARABÜK BAĞLANTISI, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., HÜRMET SK., İLKOKUL SK., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MERT SK., MİMAR SİNAN CD., NALBANT CD., NECIP FAZIL, ÖNDER SK., PAMUK SK., POYRAZ, RÜZGAR SK., SERÇE, SERÇE SK., SERİN SK., SÖĞÜT SK., ŞİMŞİR SK., TURGUT ÖZAL, YAYLACI SK., YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde KARABÜK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER, KABİLLER mahallelerinde ÇAKMAKLIOGLU, ÇAKMAKLIOĞLU SK., KAYA SK., KODALOĞLU SK., KÖPRÜBAŞI SK., POSTA SK., RAHMET SK., RASİM MEYDAN SK., SALİH BEY CD., TURGUT ÖZAL CD., UÇAK SK., VEFA, ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAMALAR mahallelerinde YALAMALAR MAH, YALAMALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMI, HIZIRFAKI, MUSALLA mahallelerinde ÇAYKENARI SK., DR. MEHMET BİRGÖREN ÇOCUK PARK, ESKİ NALLIHAN YOLU, HACETTEPE DİBİ SK., HIDIRLIK SK., KAYADİBİ, KAYADİBİ SK., KOGUK KAYA, KOĞUK KAYA SK., MEYDAN, MEYDAN SK., SAKALAR, SAKALAR SK., SEMERCİLER SK., TOKİ İÇİ YOLU, YENİKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 12:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MONGOSLAR mahallelerinde MONGOSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞDERESİ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÖREN, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABAZALAR mahallelerinde GÖYNÜK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YUKARI mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZA BEY KÖYÜ AŞAĞI MAH, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KARAKAYA YAYLA YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ FINDICAK MAH, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YEDİGÖLLER YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YUKARI HAMZABEY YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ÇAMYAYLA, DEĞİRMENÖZÜ, DEMİRCİLER, MERKEZ, MERKEZ (MÜCAVIR), MESCİLER, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ, YUKARI mahallelerinde ÇAMYAYLA, ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇAMYAYLA KÖYÜ YOLU, D 100 KARAYOLU, DEĞİRMENÖZÜ, DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER YOLU, GÖZLEME YAYLASI, KURUÇAY SK., MESCİLER KÖYÜ MERKEZ, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ÖRENCİK MERKEZ MAH CAMİ 3. SOK, SARAYCIK YUKARI MAH, ŞEHİT SELEN PAŞA CD., VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIF GEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI, VAKIFGEÇITVEREN GÖZLEME YAYLASI, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 10 Ağustos Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIKINIK MERKEZ(ÇATACIK), HALLAR mahallelerinde AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.