10 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:48

Güncelleme: 10.08.2024 - 17:48

İZMİR ilinde 10 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-10 2024-08-10 08:30:22.442-2024-08-10 14:30:31.035 saatleri arasında Cumhuriyet; Pazar, İnönü Caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-10 2024-08-10 09:00:07.971-2024-08-10 15:00:17.647 saatleri arasında Haykıran; , 818, 800. Cd., 819. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-10 2024-08-10 14:00:01.035-2024-08-10 17:00:09.021 saatleri arasında Kemalpaşa; 7405. Sk., , 7405/1. Sk., 7401/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-10 2024-08-10 15:00:12.32-2024-08-10 17:00:22.541 saatleri arasında Sasallı Merkez; 72, 79, 79, 1. Sk., 1. Sk., 81, 81, 72 elektrik kesintisi yaşanacaktır.