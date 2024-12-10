10 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:02

MANİSA ilinde 10 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.177-2024-12-10 15:00:00.226 saatleri arasında Bekirler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.177-2024-12-10 15:00:00.226 saatleri arasında Reşat Bey; İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz54, İsimsiz143, , İsimsiz68, İsimsiz110, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz152, halime keklik tr2, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz71, GIDACILAR SİTESİ, tekstilciler sitesi, 316.(RUMELİ), 316. Sk., 316.SK.SONU SERPME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.177-2024-12-10 15:00:00.226 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:00.177-2024-12-10 15:00:00.226 saatleri arasında Seyit Ahmet; 316.(RUMELİ), 316.SK.SONU SERPME EVLER, İsimsiz149, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 09:00:30.768-2024-12-10 15:00:42.286 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-10 2024-12-10 09:00:36.793-2024-12-10 15:00:44.672 saatleri arasında Kayapınar; y.kayapınar, Yukarı Kayapınar Küme evleri, İsimsiz1, Yukarı Kayapınar Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-10 2024-12-10 10:00:27.477-2024-12-10 16:00:37.499 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz29, zafer, İsimsiz34, İsimsiz30, , Selendi İç Yol, Yıldız Köyü İç Yol, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.