10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman? Pazar yardımı başvuruları nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği vereceğini açıkladı. Peki, 10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman? Pazar yardımı başvuruları nasıl yapılır?

10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman? Pazar yardımı başvuruları nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 10:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini açıkladı. Peki, 10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman? Pazar yardımı başvuruları nasıl yapılır?

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başvuruların 30 Ekim'de başlayacağını söyledi.

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Henüz başvuruların nasıl yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. 


Etiketler: #Pazar #yardım #ibb #Ekrem İmamoğlu

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