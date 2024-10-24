iPhone 16'larda yaşanan sorun ne zaman düzelecek?

Yayınlanma: 24.10.2024 - 21:31

Güncelleme: 24.10.2024 - 21:31

Apple iPhone 16 serisini geçen ay tanıttı ve ilk iPhone'ler kullanıcılara ulaşmaya başladı. Kutunun içinden iOS 18 güncellemesiyle çıkan iPhone 16'larda bazı sorunlar bildirilmişti. Bunlardan biri de telefonun kendiliğinden yeniden başlamasıydı. Son çıkan haberlere göre iOS 18.1 güncellemesi bu sorunu çözecek.

iPHONE 16'DA YAŞANAN YENİDEN BAŞLAMA SORUNU ÇÖZÜLECEK

iPhone 16'da en başından beri belirtilen sorunlardan biri olan yeniden başlama sorunu, iOS 18'in son sürümüyle düzeltilecek. iOS 18.0.1 ile sorunu çözmeyen ya da çözemeyen Apple, önümüzdeki günlerde sunmayı planladığı güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Bazı tahminlere göre yeniden başlatma hatası genellikle sistem uygulamalarının kullanımına bağlı olarak tetikleniyor. Ancak tamamen bundan kaynaklı bir sorun olsaydı iPhone bekleme modundayken de yeniden başlatmalar bildirilmezdi. Bu sebeple yazımsal bir sorun olabileceği de düşünülüyor.

MacRumors tarafından aktarıldığı kadarıyla iOS 18.1 güncellemesiyle bu sorun dışında bazı hatalar da düzeltilecek.