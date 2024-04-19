10 Ekim Barış Derneği ‘Adalet Buluşması’ düzenliyor
10 Ekim Barış Derneği, 21 Nisan'da "Adalet Buluşması" toplantısı düzenleyecek.
10 Ekim Barış Derneği, 21 Nisan’da Ankara’da Mülkiyeliler Birliği Oral Sander Salonu’nda “Adalet Buluşması” toplantısı düzenleyecek. Ortak bir mücadele programı oluşturmanın amaçlandığı programa, “Çorlu tren kazası aileleri, Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, Gezi davası, Depremzedeler, Gazi aileleri, KHK'liler Platformu, Barış Akademisyenleri, Aladağ Aileleri, Şenyaşar ailesi, Soma Madenciler, Madımak aileleri, Roboski aileleri, Tahir Elçi ve Hrant Dink aileleri, Suruç aileleri, Cumartesi anneleri, Galader, Baro, İHD, Baro, ÇHD, ÖHD, DİB, Diyarbakır aileleri”nin kurum olarak çağrıldığı duyuruldu.
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