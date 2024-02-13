10 gün önce evlenmişti! Bursa’da demir ustası, çalıştığı inşaatta akıma kapıldı

Bursa'da Cemal Eliveren, inşaatın 4'üncü katına caraskal ile çektiği demirler yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı. Durumu ağır olan Eliveren'in tedavisi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:19
10 gün önce evlenmişti! Bursa’da demir ustası, çalıştığı inşaatta akıma kapıldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cemal Eliveren (26), çalıştığı inşaatta akıma kapılıp yaralandı. Hastanede duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Eliveren'in durumu ağır.

10 GÜN ÖNCE EVLENDİ

Feci kaza, saat 12.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi Yolu'ndaki bina inşaatında meydana geldi. Cemal Eliveren’in, inşaatın 4'üncü katına caraskal ile çektiği demirler, yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde duran kalbi çalıştırılan Eliveren, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan Cemal Eliveren'in 10 gün önce, 3 Şubat'ta Zeynep Eliveren ile evlendiği öğrenildi. 


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