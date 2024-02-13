10 gün önce evlenmişti! Bursa’da demir ustası, çalıştığı inşaatta akıma kapıldı
Bursa'da Cemal Eliveren, inşaatın 4'üncü katına caraskal ile çektiği demirler yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı. Durumu ağır olan Eliveren'in tedavisi sürüyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cemal Eliveren (26), çalıştığı inşaatta akıma kapılıp yaralandı. Hastanede duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Eliveren'in durumu ağır.
10 GÜN ÖNCE EVLENDİ
Feci kaza, saat 12.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi Yolu'ndaki bina inşaatında meydana geldi. Cemal Eliveren’in, inşaatın 4'üncü katına caraskal ile çektiği demirler, yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde duran kalbi çalıştırılan Eliveren, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ağır olan Cemal Eliveren'in 10 gün önce, 3 Şubat'ta Zeynep Eliveren ile evlendiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de şok istifa!
- Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar?
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- Banu Alkan 65 yaşında ilk evliliğini yaptı
- Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber
- CHP İstanbul ilçe adayları resmen tanıtıldı
- İşte kulislerde konuşulan isimler...
- Ağbaba ve Tutdere sürprizi
- Murat Ağırel: 'Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim'